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Израиль

ДТП в южной части 90-й трассы, погибли два человека

Мада
ДТП
время публикации: 15 мая 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 12:22
ДТП в южной части 90-й трассы, двое пострадавших в бессознательном состоянии
Пресс-служба МАДА

Около 11 утра 15 мая на 90-й трассе около перекрестка Арава столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии тяжело травмированы два человека – мужчина и женщина примерно 60 лет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие были без сознания. Вскоре была констатирована их смерть.

Водитель грузовика получил легкие травмы. Он доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Судя по имеющимся данным, произошло лобовое столкновение при попытке обгона.

Израиль
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