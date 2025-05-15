ДТП в южной части 90-й трассы, погибли два человека

Около 11 утра 15 мая на 90-й трассе около перекрестка Арава столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии тяжело травмированы два человека – мужчина и женщина примерно 60 лет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие были без сознания. Вскоре была констатирована их смерть.

Водитель грузовика получил легкие травмы. Он доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Судя по имеющимся данным, произошло лобовое столкновение при попытке обгона.