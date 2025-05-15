Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 15 мая, температура существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 13-22 градусов, в Тель-Авиве – 20-23, в Хайфе – 19-22, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 16-27, в Мицпе-Рамоне – 14-27, на побережье Мертвого моря – 20-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-24, в Ариэле – 15-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-27, на Голанских высотах – 15-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 70-160 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В пятницу температура повысится, будет жарко. В субботу – повышение температуры, очень жарко, шарав. В воскресенье жара спадет.