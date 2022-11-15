Сегодня будет приведен к присяге Кнессет 25-го созыва

Сегодня, во вторник 15 ноября, будет приведен к присяге Кнессет 25-го созыва. С утра и до 14:00 ожидается прибытие депутатов и членов их семей в здание парламента. С 14:00 до 15:00 пройдут заседания фракций. В 15:15 состоится официальная церемония встречи депутатов президентом государства Ицхаком Герцогом. В 16:00 начнется пленарное заседание, в ходе которого депутаты принесут присягу. После завершения заседания состоится прием в зале Шагала.

В парламенте 25-го созыва будет 23 новых депутата (по семь от "Ликуда" и "Ционут Датит", три от "Еш Атид", два от РААМ, по одному от "Махане Мамлахти", ШАС и НДИ).

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В обновленном Кнессете будет 29 женщин (в Кнессете 24-го созыва было 30 женщин).

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Самым пожилым депутатом Кнессета является 74-летний Хаим Кац ("Ликуд"), самым молодым – 30-летний Ицхак Васерлауф ("Оцма Иегудит").

Число русскоязычных депутатов осталось неизменным по сравнению с Кнессетом 24-го созыва. Восемь русскоязычных депутатов будут в Кнессете: трое от "Еш Атид" – Константин Развозов, Владимир Белиак и Татьяна Мазарская, трое от НДИ – Авигдор Либерман, Евгений Сова, Юлия Малиновская, по одному от "Ликуда" – Юлий Эдельштейн и от "Махане Мамлахти" – Зеэв Элькин.

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Депутатами Кнессета будут 18 ультраортодоксов и 20 депутатов национально-религиозного течения в иудаизме. В Кнессете также будут восемь мусульман, одна христианка и один друз.

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Как и всякий раз, когда Кнессет приводится к присяге до того, как сформирована коалиция, всеми вопросами, касающимися повестки дня парламента и спорных моментов, занимается так называемая организационная комиссия, которая будет создана уже в ближайшие дни.

Одним из первых шагов "Ликуда" и его партнеров будет попытка сменить спикера парламента. Отношения между Мики Леви ("Еш Атид"), занимающим эту должность сейчас, и "Ликудом" крайне напряженные. Нетаниягу хочет видеть в этой должности представителя "Ликуда". На должность спикера Кнессета претендовали Давид Битан, Мики Зоар, Дани Данон и некоторые другие. В "Ликуде" еще не приняли окончательного решения. В "Еш Атид" попытаются отложить это голосование до приведения к присяге правительства.