Приведен к присяге Кнессет 25-го созыва

Во вторник, 15 ноября, состоялось первое пленарное заседание Кнессета 25-го созыва. Его открыл президент Израиля Ицхак Герцог.

В своей речи президент упомянул теракт, совершенный утром в Ариэле. "Пусть наши враги не заблуждаются – разногласия между нами не являются свидетельством слабости, а скорее свидетельствуют о внутренней мощи, которая позволяет спорить, но оставаться вместе", – заявил Герцог. Он упомянул итоги выборов, отметив, что есть две партии, которых ему будет не хватать в новом Кнессете – МЕРЕЦ и МАФДАЛ.

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Президент выразил надежду, что "головокружение от бесконечных выборов не помешает видеть общую картину". Герцог напомнил, что есть группы населения, которые опасаются сегодня, что их интересы не будут представлены в новом Кнессете.

Ицхак Герцог упомянул дискуссию между звеньями власти, и в этом контексте сказал: "Не только можно менять, но и необходимо менять то, что необходимо. Но все должно делаться в условиях диалога и готовности слушать и слышать. И это касается всех звеньев власти – законодательной, исполнительной и судебной".

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После выступления Ицхака Герцога спикер Кнессета Мики Леви ("Еш Атид") принес присягу. До тех пор, пока не будет избран новый спикер, Леви останется на этой должности.

После спикера Кнессета присягу принесли 120 депутатов.

По данным портала Walla, в "Ликуде" намерены провести избрание нового спикера Кнессета не позднее 21 ноября. Пока неясно, кто будет кандидатом от " Ликуда" на эту должность.

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Сразу после принесения присяги депутаты от ХАДАШ-ТААЛ покинули зал заседания, чтобы не присутствовать при исполнении гимна "А-Тиква".

Последним на заседании Кнессета выступил спикер парламента Мики Леви. Он подверг критике Кнессет 24-го созыва. По словам Леви, все что касается стиля, было в предыдущем Кнессете скандальным и запомнится с худшей стороны. Однако Леви отметил, что Кнессет предыдущего созыва также сделал и немало важного. Он пожелал депутатам успеха и вновь повторил, что его партия будет в оппозиции.