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Израиль

"Хизбалла" утверждает, что нанесла удар по военной базе под Тель-Авивом, хотя атаки не было

время публикации: 15 ноября 2024 г., 01:49 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 01:52
Тель-Авив
Yossi Aloni/FLASH90

В ночь на 15 ноября террористическая группировка "Хизбалла" распространила заявление, которое перепечатали многие арабские и российские информационные агентства. Об этом в частности сообщило ТАСС и ливанское издание "Эль-Нашра".

В заявлении утверждается, что вечером 14 ноября боевики группировки "в знак поддержки палестинского народа и его стойкого сопротивления" нанесли удар по базе военной разведки на севере Тель-Авива, в 120 км от ливанской границы.

14 ноября ЦАХАЛом не было зафиксировано ракетных обстрелов или атак с помощью беспилотников объектов в центре страны. В районе Гуш-Дана в течение последних суток не было сирен, также не было зафиксировано взрывов и других чрезвычайных происшествий в сфере безопасности.

Отметим, что в среду, 13 ноября, "Хизбалла" заявляла, что с помощью БПЛА был атакован комплекс "Кирия" в Тель-Авиве. Эта информация не подтвердилась.

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