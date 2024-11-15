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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали за сутки более 120 объектов "Хизбаллы"

время публикации: 15 ноября 2024 г., 08:52 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 08:52
ВВС ЦАХАЛа атаковали за сутки более 120 объектов "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

За последние сутки израильские ВВС нанесли удары по десяткам инфраструктурных объектов "Хизбаллы" в Ливане, включая склады оружия, штабы, ракетные установки, в том числе – использовавшиеся для обстрелов Хайфы и Галилеи.

В общей сложности были атакованы более 120 объектов. В частности, были нанесены удары по объектам подразделения "Радуан", располагавшиеся в Набатии.

Силы 36, 91 и 146 дивизий при поддержке авиации и артиллерии продолжают операцию по поиску и уничтожению оружия и инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

Израиль
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