ВВС ЦАХАЛа атаковали за сутки более 120 объектов "Хизбаллы"

За последние сутки израильские ВВС нанесли удары по десяткам инфраструктурных объектов "Хизбаллы" в Ливане, включая склады оружия, штабы, ракетные установки, в том числе – использовавшиеся для обстрелов Хайфы и Галилеи.

В общей сложности были атакованы более 120 объектов. В частности, были нанесены удары по объектам подразделения "Радуан", располагавшиеся в Набатии.

Силы 36, 91 и 146 дивизий при поддержке авиации и артиллерии продолжают операцию по поиску и уничтожению оружия и инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.