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Израиль

Авария возле КПП "Каландия"; два человека тяжело травмированы

время публикации: 15 ноября 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 18:50

На севере Иерусалима, возле КПП "Каландия", произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и частного автомобиля.

В результате ДТП травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир, один из них находится в критическом, другой – в тяжелом состоянии.

На место прибыли сотрудники дорожной полиции, они расследует обстоятельства аварии.

Израиль
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