Авария возле КПП "Каландия"; два человека тяжело травмированы

На севере Иерусалима, возле КПП "Каландия", произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и частного автомобиля.

В результате ДТП травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир, один из них находится в критическом, другой – в тяжелом состоянии.

На место прибыли сотрудники дорожной полиции, они расследует обстоятельства аварии.