Авария возле КПП "Каландия"; два человека тяжело травмированы
время публикации: 15 ноября 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 18:50
На севере Иерусалима, возле КПП "Каландия", произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и частного автомобиля.
В результате ДТП травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир, один из них находится в критическом, другой – в тяжелом состоянии.
На место прибыли сотрудники дорожной полиции, они расследует обстоятельства аварии.