В Беэр-Шеве изъяты щеглы и черепахи, браконьеры заплатят тысячи шекелей штрафа

Бойцы пограничной полиции МАГАВ и инспекторы Управления природы и парков задержали в Беэр-Шеве двоих подозреваемых в незаконном содержании охраняемых законом птиц и рептилий. В ходе обыска дома у одного из подозреваемых были обнаружены птицы видов щегол и "бандук" (гибрид щегла и канарейки, который ценится в арабском секторе за эстетичный внешний вид и певучесть).

В доме второго подозреваемого были обнаружены 30 водных и сухопутных черепах. Рептилии и птицы были конфискованы, обоим подозреваемым выписали штраф в размере 2130 шекелей каждому, против них начато расследование.

Птицы и черепахи были переданы специалистам Управления природы и парков, после необходимого лечения и реабилитации они будут выпущены в заповедниках. Отмечается, что благодаря сотрудничеству с МАГАВ, Управлению природы и парков в последнее время удается значительно чаще пресекать браконьерство и незаконное содержание диких животных в неволе.