Ракетные обстрелы Хайфского залива и Верхней Галилеи

В 06:54 сирены раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в Хайфе, Акко, Крайот и других населенных пунктах Хайфского залива, а также в населенных пунктах Верхней Галилеи - Ярка, Джулиса, Джадейда-Макр, Ошрат, Калиль, Бейт а-Эмек.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о перехвате двух ракет, выпущенных из Ливана.

В 06:58 был обстрелян поселок Мисгав-Ам в Галилейском выступе.

Информация уточняется.