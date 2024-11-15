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Израиль

Ракетные обстрелы Хайфского залива и Верхней Галилеи

время публикации: 15 ноября 2024 г., 07:08 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 07:08
Ракетные обстрелы Хайфского залива и Верхней Галилеи
AP Photo/Maya Alleruzzo

В 06:54 сирены раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в Хайфе, Акко, Крайот и других населенных пунктах Хайфского залива, а также в населенных пунктах Верхней Галилеи - Ярка, Джулиса, Джадейда-Макр, Ошрат, Калиль, Бейт а-Эмек.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о перехвате двух ракет, выпущенных из Ливана.

В 06:58 был обстрелян поселок Мисгав-Ам в Галилейском выступе.

Информация уточняется.

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