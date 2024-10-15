Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 15.10.2024: удары по целям, десятки убитых

В ночь на 15 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной части сектора.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Джабалии, на севере сектора, несколько домов были взорваны; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам инфраструктуры террора в юго-западных районах города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористов в Нусейрате; ЦАХАЛ нанес удар по цели в Нусейрате, не менее пяти убитых, все – члены одной семьи;

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Бани Сухайла, восточней Хан-Юниса, не менее 10 убитых, есть раненые: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Барка на востоке Хан-Юниса, есть убитые и раненые.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что минувшей ночью в секторе в результате действий ЦАХАЛа были убиты более 30 человек.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 15 октября.