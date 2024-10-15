Израильские военные взяли в плен трех боевиков спецназа "Хизбаллы"

Разрешено к публикации: бойцами 13-го батальона бригады "Голани" на юге Ливана взяты в плен трое боевиков сил "Радуан", спецназа "Хизбаллы".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ходе операции бойцы 13-го батальона в одном из домов был обнаружен вход в туннель, в котором скрывались боевики. По оценкам израильских военных, боевики находились в туннеле длительное время, имея достаточное количество оружия и боеприпасов, а также все необходимое для выживания.

После того, как боевики сдались, они были допрошены на месте следователем 504-го подразделения военной разведки, а затем переведены в следственный изолятор на территории Израиля.

Телеканал "Кан-11" передал, что один из задержанных был командиром звена боевиков.