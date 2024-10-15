ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 30 целей

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в секторе Газы были атакованы около 30 целей. Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Джабалии, на севере сектора. Силы 252-й дивизии и дивизии Газа – в центре и юге сектора.

В Джабалии была ликвидирована группа боевиков, обстрелявших израильских военных противотанковыми ракетами. Кроме того, ударом с воздуха была уничтожена еще одна группа террористов.

В южной части сектора обнаружена и уничтожена ракетная пусковая установка ХАМАСа, ликвидированы несколько боевиков.