СМИ сообщают о гибели в ДТП внука бизнесмена Леваева
время публикации: 15 октября 2024 г., 11:44 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 11:44
В ночь на 15 октября в результате дорожной аварии в Йехуде погиб 24-летний Йоэль Леваев – сын Шалома Леваева, внук бизнесмена Льва Леваева, пишет сайт ladaat.
Ранее сообщалось, что около полуночи на улице Вайцмана в Йехуде автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом велосипеде. Пострадавшего доставили в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в критическом состоянии, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Недавно Йоэль Леваев завершил обучение в медицинском вузе и стал доктором.
Лишь недавно он успешно завершил медицинское образование и получил докторскую степень.
Похороны состоятся сегодня в 16:00 в Иерусалиме.