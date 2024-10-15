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Израиль

СМИ сообщают о гибели в ДТП внука бизнесмена Леваева

время публикации: 15 октября 2024 г., 11:44 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 11:44
СМИ сообщают о гибели в ДТП внука бизнесмена Леваева
AP Photo/Saurabh Das

В ночь на 15 октября в результате дорожной аварии в Йехуде погиб 24-летний Йоэль Леваев – сын Шалома Леваева, внук бизнесмена Льва Леваева, пишет сайт ladaat.

Ранее сообщалось, что около полуночи на улице Вайцмана в Йехуде автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом велосипеде. Пострадавшего доставили в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в критическом состоянии, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Недавно Йоэль Леваев завершил обучение в медицинском вузе и стал доктором.

Лишь недавно он успешно завершил медицинское образование и получил докторскую степень.

Похороны состоятся сегодня в 16:00 в Иерусалиме.

Израиль
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