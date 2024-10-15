Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 15 октября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-27 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 23-27, в Эйлате – 25-35, в Беэр-Шеве – 20-30, в Мицпе-Рамоне – 19-30, на побережье Мертвого моря – 25-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-28, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-29, на Голанских высотах – 19-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 30-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В среду – без существенных изменений. В четверг температура понизится. В пятницу – без существенных изменений.