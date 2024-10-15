Сигнал тревоги на границе с Газой. ЦАХАЛ: тревога была ложной
время публикации: 15 октября 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 23:01
В 22:43 в поселке Нирим прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что произошло ложное срабатывание системы раннего предупреждения.
Ранее источники в Газе сообщали, что ВВС ЦАХАЛа наносят интенсивные удары по целям на севере сектора. Жители израильских кибуцев, находящихся на расстоянии в несколько километров от сектора Газы, сообщали, что они слышат взрывы.