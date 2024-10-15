В Джабалии на территории поликлиники UNRWA уничтожены террористы

Боевая группа 460-й бригады, действующей в Джабалии, на основе разведданных провела операцию на территории региональной поликлиники UNRWA, захваченной боевиками ХАМАСа.

Боевики, забаррикадировавшиеся в поликлинике, вели из нее прицельный огонь по силам ЦАХАЛам. ВВС ЦАХАЛа нанесли удар с воздуха по зданию, ликвидировав угрозу. При этом военные отмечают, что взрыв здания сопровождался множеством вторичных взрывов, которые свидетельствовали о том, что поликлиника использовалась для хранения боеприпасов.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что еще еще одно медучреждение в Джабалии использовалось террористами. В поликлинике, за работу которой отвечали местные власти, были обнаружены боеприпасы, включая, мины, противотанковые снаряды, тепловизоры.