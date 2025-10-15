Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 15 октября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 14-24 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 18-25, в Эйлате – 21-30, в Беэр-Шеве – 15-27, на побережье Мертвого моря – 20-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-26, в Ариэле – 15-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-29, на Голанских высотах – 14-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу температура повысится. В субботу-понедельник ожидается понижение температуры.