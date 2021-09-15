В Израиле наступает день поста Йом Кипур

Вечером в среду, 15 сентября, для евреев всего мира начинается день поста Йом Кипур (День Искупления).

Йом Кипур – самый святой день в еврейском календаре. Его название происходит от слова לכפר, что означает "искупать". Он завершает десятидневный период, начавшийся на Рош а-Шана – так называемые "Дни трепета". По традиции, в этот день евреи в последний раз просят Бога об искуплении грехов, совершенных в минувшем году. Считается, что перед завершением этого дня Бог "подписывает приговор" каждому человеку на земле. Именно поэтому принято желать "хорошей подписи".

В этом году пост начинается в среду, 15 сентября: в Иерусалиме – в 18:09, в Тель-Авиве – в 18:26, в Хайфе – в 18:18, в Беэр-Шеве – в 18:27.

Завершится пост в четверг, 16 сентября: в Иерусалиме – в 19:19, в Тель-Авиве – в 19:21, в Хайфе – в 19:21, в Беэр-Шеве – в 19:21.

На время поста в Израиле закрываются магазины, культурные и развлекательные учреждения, прекращает работу общественный транспорт.

Автобусы прекращают движение 15 сентября: на междугородних маршрутах между 13:30-15:00, на городских – между 14:00-15:00. После завершения поста городской общественный транспорт возобновит работу в 20:00, а междугородний – в 21:30.

Последний самолет из аэропорта Бен-Гурион отправится 15 сентября в 13:30. 16 сентября, после окончания Йом Кипур, первый самолет приземлится в аэропорту Бен-Гурион в 23:30, первый рейс вылетит из Израиля в 23:00.

Движение поездов завершится 15 сентября в 13:00. Возобновится железнодорожное сообщение только утром 17 сентября.

В условиях эпидемии коронавируса, проведение молитв разрешено в соответствии с распоряжениями правительства. Группы до 50 человек могут проводить молитвы без ограничений (требуется только защитная маска). Если число молящихся более 50 человек, действуют правила "зеленого стандарта": участники молитв должны представить "зеленый паспорт" или отрицательные результаты проверок на коронавирус. Дети младше трех лет в проверках не нуждаются.

Армия и пограничная служба приведены в состояние повышенной готовности. С 13:00 15 сентября вводится режим блокады палестинских территорий в Иудее и Самарии. Также будут закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газы. Режим блокады будет действовать в течение всего Судного дня и будет снят 16 сентября в 23:59. Перед отменой режима блокады будет проведена дополнительная оценка ситуации для принятия окончательного решения. В течение суток проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

Силы полиции также приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание уделяется местам массовых молитв и городам со смешанным населением. Ранее силы безопасности предупреждали о возможности беспорядков в дни еврейских праздников. Уровень напряженности заметно вырос после бегства шестерых террористов из тюрьмы "Гильбоа" и задержания четверых из них. Розыск двух беглецов продолжается.