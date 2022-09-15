Дома убийц майора Бара Фалаха размечены для разрушения

В ходе спецоперации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной службы (МАГАВ) в деревне Кафр-Дан (к западу от Дженина, Самария) были размечены для последующего разрушения дома террористов, убивших майора Бара Фалаха, заместителя командира патрульного подразделения бригады "Нахаль".

Решение о разрушении этих домов пока не принято.

Во время проведения операции в Кафр-Дане военные были обстреляны боевиками, в солдат также бросали взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, отмечает пресс-служба ЦАХАЛа. Был открыт ответный огонь на поражение. Зафиксировано поражение целей.

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Кроме того, в Кафр-Дане были задержаны двое подозреваемых в пособничестве террористам, конфисковано оружие.

Операции также проводились в деревнях Арам, Байт-Анун, Байта, Джаба, Раи, Зуриф. В общей сложности в ходе проведенных операций минувшей ночью были задержаны восемь разыскиваемых террористов, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Агентство Maan передает, что в ходе столкновений с военными в Кафр-Дане был убит 17-летний Удай Салах – сын Тарада Салаха, палестинского полицейского, отсидевшего три года в израильской тюрьме за причастность к террористической деятельности.

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Maan сообщает также, что в Кафр-Дане военными были задержан Амр Таха Убад, двоюродный брат Ахмада Убада.

Как сообщалось ранее, в ночь на 14 сентября около Джаламэ (к северу от Дженина, граница Израиля и Палестинской автономии) израильские военные, проводившие под командованием подполковника Арика Мояля операцию по розыску боевиков, обстрелявших накануне инженерную технику, выявили двух подозреваемых. Подозреваемые находились примерно в 15 метрах от пограничных заграждений. Когда военные попытались блокировать и задержать подозреваемых, те открыли огонь по солдатам. В ответ был открыт огонь на поражение. Подозреваемые были застрелены. В перестрелке погиб майор Бар Фалах (30 лет, из Нетании), заместитель командира патрульного подразделения бригады "Нахаль".

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Убитые Ахмад Убад и Абд ар-Рахман Убад были боевиками "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). При этом Ахмад Убад был также сотрудником палестинских "сил безопасности". Террористы были вооружены автоматической винтовкой М-16 и самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло").