adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 28°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
25 - 35°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.436 ₪ 3.433 ₪
Иерусалим:
16 - 28°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
25 - 35°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Дома убийц майора Бара Фалаха размечены для разрушения

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Дома убийц майора Бара Фалаха размечены для разрушения
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Дома убийц майора Бара Фалаха размечены для разрушения
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Дома убийц майора Бара Фалаха размечены для разрушения
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    В ходе спецоперации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной службы (МАГАВ) в деревне Кафр-Дан (к западу от Дженина, Самария) были размечены для последующего разрушения дома террористов, убивших майора Бара Фалаха, заместителя командира патрульного подразделения бригады "Нахаль".

    Решение о разрушении этих домов пока не принято.

    Во время проведения операции в Кафр-Дане военные были обстреляны боевиками, в солдат также бросали взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, отмечает пресс-служба ЦАХАЛа. Был открыт ответный огонь на поражение. Зафиксировано поражение целей.

    adv_11 m_ar_1

    Кроме того, в Кафр-Дане были задержаны двое подозреваемых в пособничестве террористам, конфисковано оружие.

    Операции также проводились в деревнях Арам, Байт-Анун, Байта, Джаба, Раи, Зуриф. В общей сложности в ходе проведенных операций минувшей ночью были задержаны восемь разыскиваемых террористов, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.

    Агентство Maan передает, что в ходе столкновений с военными в Кафр-Дане был убит 17-летний Удай Салах – сын Тарада Салаха, палестинского полицейского, отсидевшего три года в израильской тюрьме за причастность к террористической деятельности.

    adv_12 m_ar_2

    Maan сообщает также, что в Кафр-Дане военными были задержан Амр Таха Убад, двоюродный брат Ахмада Убада.

    Как сообщалось ранее, в ночь на 14 сентября около Джаламэ (к северу от Дженина, граница Израиля и Палестинской автономии) израильские военные, проводившие под командованием подполковника Арика Мояля операцию по розыску боевиков, обстрелявших накануне инженерную технику, выявили двух подозреваемых. Подозреваемые находились примерно в 15 метрах от пограничных заграждений. Когда военные попытались блокировать и задержать подозреваемых, те открыли огонь по солдатам. В ответ был открыт огонь на поражение. Подозреваемые были застрелены. В перестрелке погиб майор Бар Фалах (30 лет, из Нетании), заместитель командира патрульного подразделения бригады "Нахаль".

    adv_13 incontent_1

    adv_14 m_ar_3

    Убитые Ахмад Убад и Абд ар-Рахман Убад были боевиками "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). При этом Ахмад Убад был также сотрудником палестинских "сил безопасности". Террористы были вооружены автоматической винтовкой М-16 и самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло").

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:32 N12: основатель "Бригад мучеников Аль-Аксы", осужденный за убийство семи израильтян, добивается УДО
    09:29 Коронавирус в Израиле: индекс заражаемости 1,13, начинается восьмая волна эпидемии
    09:22 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 204-й день войны
    08:47 Израиль предложит Кипру выкупить израильскую долю в месторождении "Афродита"
    08:30 "Галей ЦАХАЛ": Амиту Сегалю предлагали седьмое место в "Ликуде", он отказался
    08:07 Коронавирус в мире 15 сентября 2022 года: около 616 млн заразились, более 6,5 млн умерли. Статистика по странам
    07:47 Операция в северной Самарии: задержан возможный сообщник террористов, убит местный житель
    05:48 WP: Трамп предлагал королю Иордании "взять контроль над Западным берегом"
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5