В парке Яркон в Тель-Авиве прогремел взрыв, задержаны подозреваемые

Утром в пятницу, 15 сентября, в парке Яркон в Тель-Авиве прогремел взрыв. На место происшествия прибыли полицейские.

Пресс-служба полиции заявляет: "Пострадавших в результате инцидента нет".

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.

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Судя по имеющимся данным, сработало взрывное устройство.

Позже на 431-й трассе были задержаны трое подозреваемых. Не исключено, что речь идет о подозрении в причастности к взрыву в парке "Яркон". К расследованию подключена общая служба безопасности (ШАБАК).