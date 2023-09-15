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    В Израиле

    В парке Яркон в Тель-Авиве прогремел взрыв, задержаны подозреваемые

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    В парке Яркон в Тель-Авиве прогремел взрыв, пострадавших нет
    Omer Fichman/Flash90

    Утром в пятницу, 15 сентября, в парке Яркон в Тель-Авиве прогремел взрыв. На место происшествия прибыли полицейские.

    Пресс-служба полиции заявляет: "Пострадавших в результате инцидента нет".

    На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.

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    Судя по имеющимся данным, сработало взрывное устройство.

    Позже на 431-й трассе были задержаны трое подозреваемых. Не исключено, что речь идет о подозрении в причастности к взрыву в парке "Яркон". К расследованию подключена общая служба безопасности (ШАБАК).

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