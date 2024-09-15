Повторное сообщение о розыске: пропал 29-летний Элия Сапир Моше из поселка Барекет

Полиция повторно обращается с просьбой о помощи в розыске 29-летнего Элии Сапира Моше из поселка Барекет. в последний раз его видели 29 августа, в районе его поселка.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие волосы ежиком, карие глаза. Был одет в светло-синюю майку, черные брюки (или синие джинсы), черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рош а-Аина по телефону 03-9004433.