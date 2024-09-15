Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 15 сентября: удары по целям, продолжаются подрывы зданий в Рафахе

В ночь на 15 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от ЦАХАЛа и от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Кроме того, военные взрывали здания. Интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с прошлой ночью.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Суайдан в Джабалии, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на севере сектора.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Имад в Нусейрате, есть убитые и раненые.

На юге сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели на северо-западе Рафаха; ЦАХАЛ взорвал несколько домов в западной части Рафаха; источники в Газе сообщали о стрельбе и взрывах в южной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 15 сентября.