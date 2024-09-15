ЦАХАЛ: нанесен авиаудар по школе на севере Газы, где размещался штаб ХАМАСа
время публикации: 15 сентября 2024 г., 16:22 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 16:22
ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали штаб террористической организации ХАМАС, который располагался в здании, где ранее размещалась школа "Ази аш-Шауа" в Байт-Хануне, на севере сектора Газы.
Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.
Отметим, что за последние недели ВВС ЦАХАЛа неоднократно атаковали штабы террористов в секторе Газы, которые размещались в школьных зданиях.