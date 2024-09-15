x
15 сентября 2024
|
последняя новость: 16:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2024
|
15 сентября 2024
|
последняя новость: 16:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: нанесен авиаудар по школе на севере Газы, где размещался штаб ХАМАСа

время публикации: 15 сентября 2024 г., 16:22 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 16:22
ЦАХАЛ: нанесен авиаудар по школе на севере Газы, где размещался штаб ХАМАСа
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали штаб террористической организации ХАМАС, который располагался в здании, где ранее размещалась школа "Ази аш-Шауа" в Байт-Хануне, на севере сектора Газы.

Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Отметим, что за последние недели ВВС ЦАХАЛа неоднократно атаковали штабы террористов в секторе Газы, которые размещались в школьных зданиях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook