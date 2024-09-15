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Израиль

Нетаниягу проведет совещание, посвященное статус-кво на Храмовой горе

время публикации: 15 сентября 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 21:22
Нетаниягу проведет совещание, посвященное статус-кво на Храмовой горе
Chaim Goldberg/Flash90

По информации телеканала "Кан-11", в ближайший вторник Биньямин Нетаниягу проведет совещание, посвященное статус-кво на Храмовой горе, в котором примут участие министры и главы системы безопасности.

По информации телеканала "Кан-11", совещание проводится в связи с предупреждениями системы безопасности о том, что изменение статус-кво, на котором настаивает Бен-Гвир, может привести к эскалации конфликта в регионе в целом.

Службы безопасности предупреждают: изменение статус-кво приведет к росту количества терактов внутри Израиля, совершаемых по "заказу" Ирана, ХАМАСа и "Хизбаллы". Кроме того, это негативно отразится на отношениях с умеренными арабскими странами.

Итамар Бен-Гвир несколько раз в последние месяцы заявлял о том, что "разрешает евреям молиться на Храмовой горе". "Этот вопрос является прерогативой политического руководства, я – это политическое руководство, и я разрешаю евреям молиться на Храмовой горе", – заявлял он в июле на мероприятии под названием "Возвращение Израиля на Храмовую гору". После этого высказывания офис премьер-министра распространил заявление, в котором говорилось, что "политика Израиля по поддержанию статус-кво на Храмовой горе не изменилась и не изменится". В августе Бен-Гвир в интервью "Галей ЦАХАЛ" заявил, что "нет никаких объективных причин для того, чтобы евреи были поражены в правах на свободу культа на Храмовой горе". И вновь канцелярия Нетаниягу распространила заявление: "Нет изменений в статус-кво на Храмовой горе".

Израиль
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