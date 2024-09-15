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Израиль

Израильский филиал помогавшей ХАМАСу организации World Vision International ликвидирован

время публикации: 15 сентября 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 12:39
Израильский филиал помогавшей ХАМАСу организации World Vision International ликвидирован
AP Photo/Ted S. Warren

Окружной суд Иерусалима привел в исполнение компромиссное соглашение, заключенное Управлением корпораций и международной христианской благотворительной организацией World Vision International об окончательном роспуске зарегистрированного в Израиле филиала организации.

Руководство World Vision International возьмет на себя расходы по процедуре ликвидации организации и выплатит ее кредиторам долги на сумму 3,1 миллиона шекелей.

В рамках этого соглашения World Vision International обязана учредить некоммерческую организацию, которая будет действовать пять лет с даты утверждения компромиссного соглашения. В этой организации не смогут работать те, кто работал в изначально созданной организации World Vision в Израиле, включая членов совета директоров, членов аудиторской комиссии и административных работников компании.

Решение о закрытии израильского отделения World Vision было вынесено юридическим отделом Управления корпораций в 2021 году после того, как выяснилось, что сотрудники и волонтеры организации использовали ее имущество не для озвученных в регистрационных документах целей, предоставляли средства и ресурсы организации террористическим организациям и допускали множество других нарушений.

В 2016 году была прекращена работа World Vision в секторе Газы, и 120 сотрудников организации были уволены: это было сделано после того, как израильские власти арестовали счета организации и арестовали ее директора Мухаммада аль-Халаби за то, что большую часть ресурсов, выделяемых World Vision International для помощи детям Газы и поддержки малоимущих семей аль-Халаби переводил ХАМАСу.

После этого скандала Германия и Австралия прекратили поддержку World Vision International и разорвали контакты с этой организацией. Мухаммад аль-Халаби в 2022 году был признан виновным в спонсировании террора и приговорен к 12 годам тюрьмы.

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