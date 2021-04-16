ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в Газе в ответ на ракетный обстрел

В ночь на пятницу, 16 апреля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в ответ на ракетный обстрел израильской территории, осуществленный из Газы накануне вечером.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что были атакованы: предприятие по производству оружия, туннель для контрабанды оружия и наблюдательный пост боевиков ХАМАСа.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые враждебные действия из Газы на ХАМАС, контролирующий сектор с 2007 года.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, уточняет последовательность ударов по целям в секторе: сначала артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позиции боевиков к востоку от Джухр ад-Дика, в центральной части границы Газы, затем та же цель была атакована с воздуха; потом израильские самолеты атаковали цели в юго-восточном пригороде Газы и к юго-востоку от Рафаха; после чего самолеты нанесли ракетные удары по КПП к востоку от Аль-Бурейджа; кроме того израильский БПЛА выпустил ракету по цели в восточной части центра сектора. Причинен значительный ущерб. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщалось ранее, вскоре после завершения празднования Дня независимости Израиля, 15 апреля в 21:00 в Сдероте и кибуцах Нир Ам и Ибим прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону израильской территории. Пресс-служба регионального совета Шаар а-Негев сообщила, что ракета упала на незастроенной местности, не причинив ущерба. В результате ракетного обстрела нет пострадавших.

В предыдущий раз израильская территория подвергалась обстрелу из Газы 23 марта 2021 года, во время визита Биньямина Нетаниягу в Беэр-Шеву. Тогда ракета упала недалеко от столицы Негева.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

2021-й год.

Апрель. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.