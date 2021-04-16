Надвигающийся цейтнот и поиск замены Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

С момента выборов в Кнессет 24-го созыва премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава блока "Ямина" Нафтали Беннет встречались не менее четырех раз. Это больше, чем все двусторонние политические встречи, имевшие место между этими двумя политиками до нынешнего этапа политического кризиса. Всякий раз после завершения встреч публиковалось сообщение, согласно которому "встреча была конструктивной, проходила в позитивной атмосфере, стороны договорились продолжать контакты". В последние два раза во встречах принимали участие представители рабочих групп "Ямины" и "Ликуда". Самые разные вопросы и вероятные конструкции коалиции обсуждались на этих встречах, однако к настоящему моменту они являются не более чем теоретическими построениями. За 18 дней до истечения срока действия мандата, полученного премьер-министром от президента, коалиции "на горизонте" нет, и в резиденции премьер-министра все явственнее ощущается надвигающийся цейтнот.

Нафтали Беннет дает понять, что его приоритетом является коалиция с Биньямином Нетаниягу, однако, как уже неоднократно говорилось, такую коалицию создать нельзя без согласия Бецалеля Смотрича и блока "Ционут Датит" на коалицию при поддержке РААМ. Люди, знакомые с настроением в окружении Смотрича, говорят о о том, что о такой коалиции можно забыть. "Он предпочтет стать врагом Нетаниягу на следующих выборах, чем дискредитировать себя в глазах основного ядра своих избирателей. Смотрич ждет того момента, когда Беннет вернется в "Ликуд", а он сможет стать единоличным лидером правого лагеря", – сказал мне один из помощников Смотрича.

И все же некая тень надежды на изменение позиции Смотрича у Нетаниягу остается. На уходящей неделе портал Walla опубликовал сообщение о том, что партия "Ционут Датит" заказала опрос, касающийся именно этой дилеммы. Респондентам было предложено ответить на вопрос о том, что они предпочитают: пятые выборы или создание коалиции, опирающейся на РААМ. Более половины респондентов предпочли вторую опцию. Без связи с результатами, сам факт проведения опроса является показательным. Когда позиция однозначна и пересмотру не подлежит, не тратят время и деньги на проведение опросов и попытку узнать мнение избирателей. Означает ли это, что Смотрич все же взвешивает возможность компромисса? Пока неизвестно.

Даже если позиция "Ционут Датит" не изменится, у Нетаниягу есть теоретическая возможность привести к присяге правительство меньшинства, опирающееся на 59 мандатов. Для этого ему нужно прежде всего договориться с партией "Ямина". Как уже говорилось, прогресса на этих переговорах пока нет, несмотря на то, что идет очень серьезное обсуждение, в том числе и персональных назначений. Нетаниягу готов предложить Беннету портфели партии "Кахоль Лаван" в предыдущем правительстве. Портфель министра обороны – для лидера "Ямины", портфель главы МИДа – для Айелет Шакед. Портфель министра внутренней безопасности обсуждается, портфель министра юстиции в "Ликуде" требуют оставить им. Ротация, судя по всему, не на повестке дня, во всяком случае пока.

Даже если Нетаниягу удастся договориться с "Яминой", ему необходимы еще два голоса, чтобы не потерпеть поражение на голосовании при утверждении правительства. РААМ и "беглецы" из той или иной партии. Про сложность коалиции с РААМ уже говорилось. Беглецов пока не видно.

О первом варианте все громче говорят в "Ликуде". На этой неделе "Кан 11" опубликовал слова Амнона Бен Ами, политического советника министра финансов Исраэля Каца. Бен Ами предложил передать мандат на формирование правительства главе финансового ведомства. "Такой шаг наиболее логичен, и дает наибольше шансы на формирование пятого правительства", – сказал он и предложил избрать Нетаниягу президентом, сохранив за ним полномочия в сфере внешней политики. Под угрозой увольнения Бен Ами заявил, что берет свои слова назад, но именно эти слова, судя по всему, отражают настроения в канцеляриях высокопоставленных министров от "Ликуда". В окружении Нетаниягу опасаются, что эти голоса зазвучат еще громче. Сам премьер-министр подобные предложения отвергает на корню. Пока отвергает.

Согласятся ли ультраортодоксы на колоссальный риск и присоединятся ли они к коалиции, которую, пусть на паритетной основе, все же возглавляет Яир Лапид? Сомнительно. Но это вовсе не означает, что ШАС и "Яадут а-Тора" уже в кармане Биньямина Нетаниягу. "Мы не собираемся ждать последних дней срока действия мандата Нетаниягу, не дадим Беннету и Лапиду нас огорошить. Если в ближайшие дни увидим, что нет прогресса на переговорах, то соберемся и решим", – заявил 15 апреля Яаков Ашер, глава комиссии Кнессета по законодательству. Несложно увидеть в этом высказывании плохо скрытый намек в адрес Нетаниягу. Харедим и ранее продвигали идею замены Нетаниягу на другого депутата. Очень может быть, что уже на следующей неделе начнется более предметное обсуждение этого вопроса. Когда Ашер говорит о сюрпризе, который могут преподнести Лапид и Беннет, речь идет разумеется о создании коалиции с блоком "антибибистов".

В политических кругах не исключают возможности того, что Беннет ждет итогов усилий Нетаниягу по формированию коалиции. Если Нетаниягу не преуспеет, мандат или перейдет к Лапиду, или президент передаст мандат Кнессету. В обоих случаях противники Биньямина Нетаниягу получают свой шанс на формирование коалиции. Такая коалиция (без харедим и Объединенного списка) насчитывает 55 мандатов – и при поддержке арабской партии такую коалицию можно привести к присяге.

Что изнывающая от внутренних противоречий коалиция сможет сделать? Немногое. Однако в политических кругах не исключают возможности того, что именно на создание такой коалиции рассчитывает Нафтали Беннет. Это даст ему возможность стать премьер-министром уже в ближайшие недели. Пусть всего на год-два, но уже сейчас.

Еще один политик, не оставивший себе пространство для маневра, это Гидеон Саар. Он так горячо и много говорил о недопустимости присоединения к коалиции Биньямина Нетаниягу, что любой компромисс будет воспринят избирателями как прямое предательство их интересов. Саар, который видит себя в будущем премьер-министром, не может себе этого позволить. Поэтому "мирная" инициатива Бецалеля Смотрича, призвавшего перед Днем независимости Нетаниягу и Саара "уладить разногласия и создать стабильное правительство", это скорее пиар-ход Смотрича, чем предложение с реальными шансами на успех.

Закончилась еще одна неделя бесплодных на данном этапе попыток сформировать коалицию. Завершилось еще одна неделя слушаний свидетельских показаний бывшего генерального директора портала Walla Илана Йегошуа по "делу 4000". Йегошуа представил многочисленные свидетельства вмешательства Шауля Аловича в работу портала в том, что касается освещения деятельности премьер-министра и его приближенных. Получал ли за это Алович какую-либо мзду от премьер-министра? От ответа на этот вопрос будет зависеть судьба Биньямина Нетаниягу по "делу 4000".