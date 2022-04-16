Иерусалим:
15 - 30°
Тель-Авив:
13 - 30°
Эйлат:
21 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле16 апреля 2022 г., 05:37

Прогноз погоды на 16 апреля: небольшое повышение температуры, малооблачно

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 16 апреля: небольшое повышение температуры, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 16 апреля, температура будет незначительно выше, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 10-24 градусов, в Тель-Авиве – 12-22, в Хайфе – 14-20, в Эйлате – 18-31, в Беэр-Шеве – 11-28, в Мицпе-Рамоне – 12-22, на побережье Мертвого моря – 20-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 13-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-30, на Голанских высотах – 12-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 40-70 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельник ожидается резкое повышение температуры, будет очень жарко. Во вторник жара спадет.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05:38 Пасхальный шарав в Израиле: медики рекомендуют пить воду
05:29 Прогноз погоды на 17 апреля: жарко и сухо, шарав
00:24 ДТП на севере Израиля, погиб водитель
23:21 ДТП на шоссе №1, юноша в тяжелом состоянии
23:06 Беспорядки на Храмовой горе: арабские депутаты обвиняют полицию
22:19 Продлен арест подозреваемой в совершении теракта в Хайфе
21:56 Задержан бедуин, проникший на территорию военной базы с целью хищения боеприпасов
21:37 ДТП на шоссе №2, мужчина в тяжелом состоянии
21:25 Министр обороны принял решение не продлевать режим блокады палестинских территорий
20:57 Задержан житель Негева, швырявший камни в машины на въезде в Эйлат
Загрузка...