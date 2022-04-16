Министр обороны принял решение не продлевать режим блокады палестинских территорий

Вечером в субботу, 16 апреля, министр обороны Бени Ганц провел телефонное совещание по вопросу о ситуации в Иудее и Самарии. В совещании принимали участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, а также замначальника генштаба, заместитель главы ШАБАКа, глава службы военной разведки, глава оперативного отдела генштаба и некоторые другие высокопоставленные офицеры и сотрудники спецслужб.

В ходе совещания было принято решение не вводить режим блокады палестинских районов Иудеи и Самарии в дни пасхальной недели. Это означает, что режим блокады, введенный в ночь на 15 апреля, будет отменен в полночь. Участникам совещания была представлена карта дислокации усиленных подразделений ЦАХАЛа в районе "забора безопасности", а также в отдельный районах в Иудее и Самарии. Министр обороны заявил, что силы безопасности продолжат противостоять террору и любым попыткам нарушить рутину жизни израильских граждан. В то же время, Ганц отметил важность сохранения свободы проведения религиозных церемоний и экономической деятельности.

В дни пасхальной недели будут проводиться дополнительные совещания, в ходе которых возможно принятие новых решений.