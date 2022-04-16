Задержан бедуин, проникший на территорию военной базы с целью хищения боеприпасов

Бойцы спецподразделения пограничной полиции (МАГАВ), выдающие себя за арабов, задержали подозреваемого в попытке хищения боеприпасов и армейского инвентаря с территории учений на военной базе "Цеэлим".

По сообщению пресс-службы полиции, подозреваемый был задержан с поличным в момент совершения им преступления.

Согласно опубликованной информации, бойцы находились в засаде на территории военной базы. Они задержали подозреваемого, осматривавшего территорию района учений в поисках боеприпасов и инвентаря. Подозреваемый, житель бедуинского населенного пункта Сегев Шалом, передан в полицию для следствия.