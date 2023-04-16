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    В Израиле

    Прокуратура готовит обвинение против жителя Кирьят-Моцкина, подозреваемого в изнасилованиях девушек – репатрианток из бывшего СССР

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    Прокуратура готовит обвинение против жителя Кирьят-Моцкина, подозреваемого в изнасилованиях девушек – репатрианток из бывшего СССР
    Flash90

    Полиция передала в прокуратуру материалы расследования против Джабраила (Зорика) Айвазова – жителя Кирьят-Моцкина, задержанного ранее по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении девушек 14-18 лет, работавших на него продавщицами цветов. В ближайшие дни прокуратурой будет предъявлено обвинительное заключение по этому делу, сообщает пресс-служба полиции.

    Речь идет о преступных действиях, совершенных в 2017-2023 годах.

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    Расследование было начато 8 марта 2023 года после получения жалобы от одной из пострадавших, которая, по ее словам, стала жертвой изнасилований во время работы продавщицей цветов в 2020-2021 годах.

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    Примечательно, что подозреваемый был опознан девушкой, которая в настоящее время служит в полиции и случайно увидела Айвазова в полицейском участке. Она работала на этого человека до призыва. Они встретились, когда Айвазов пришел в полицию, чтобы дать свидетельские показания по другому делу.

    После жалобы сотрудницы полиции подозреваемый был задержан. Было установлено, что речь идет о серии преступлений. По просьбе следствия мировой суд в Акко разрешил опубликовать имя подозреваемого. После чего, в общей сложности, были получены заявления от девяти пострадавших – репатрианток из стран бывшего СССР, многие из которых приехали в Израиль в одиночку и работали на подозреваемого. В показаниях потерпевших говорится, что их наниматель, от которого они полностью зависели, давал им алкоголь и наркотики, иногда насилуя их.

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    В общей сложности были собраны показания более 20 девушек, работавших на Айвазова. Следствие проводило очные ставки подозреваемого с его бывшими работницами.

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