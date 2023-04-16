Реформа, бюджет и закон о призыве: коалиция вернулась от праздника к будням

После завершения праздника Песах возобновляются переговоры при посредничестве президента в попытке прийти к соглашению по юридической реформе. На протяжении пасхальной недели шли закулисные контакты, публикуются противоречивые сведения о результатах этих переговоров.

Большинство комментаторов отмечает, что не было прогресса в ходе переговоров, и стороны лишь обозначали спорные позиции, по поводу которых будет вестись диалог.

В то же время, корпорация "Кан" опубликовала информацию, согласно которой достигнут прогресс на переговорах по вопросу о комиссии по выбору судей. Это самый сложный вопрос, и, как сообщает Зеэв Кам, стороны близки к компромиссу, в рамках которого в комиссии не будет ни действующих политиков, ни действующих судей. И те, и другие смогут назначать в комиссию представителей из среды общественности, из академических кругов и из числа судей в отставке. В настоящий момент идет дискуссия о балансе между коалицией и судебной системой в составе комиссии.

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Это не первый компромиссный проект, который обсуждается в ходе переговоров, и до сих пор ни один из них не привел к реальному прогрессу. Как сообщалось в конце прошлой недели, коалиция приняла решение продлить мораторий на продвижение законов по реформе еще на месяц.

До конца мая коалиция намерена утвердить проект государственного бюджета. По словам представителей коалиции, невозможно управлять одновременно двумя такими серьезными проектами. Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") заявил накануне, что партия и он лично "без восторга, но дали согласие на отсрочку".

"Я надеюсь, что переговоры приведут к успеху, а если не приведут, то Нетаниягу выполнит свое обещание и возобновит продвижение реформы. Мы были против остановки процесса утверждения закона, но глава правительства попросил, и мы согласились дать ему шанс", – сказал Ротман.

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В коалиции также готовят проект закона о призыве, который планируется утвердить во время летней сессии Кнессета. Согласно предложению, опубликованному в СМИ в минувшие выходные, речь идет о пакетной сделке, в рамках которой возраст освобождения от воинской службы для "харедим" будет снижен до 23 лет (по некоторым сообщениям, до 21). Одновременно срок службы солдаты тыловых частей будет сокращен до 24 месяцев для мужчин, а солдаты боевых частей будет получать оплату в размере 6000 шекелей в месяц и дополнительные льготы после демобилизации.

Как пишет "Исраэль а-Йом", этот план разрабатывается совместно министерством финансов и министерством обороны с согласия ультраортодоксальных кругов. В коалиции опасаются, что проект вызовет новую вспышку акций протеста. В минувшие выходные на митингах противников реформы и правительства уже появлялись лозунги "Долой коалицию уклонистов от службы". В коалиции также опасаются, что БАГАЦ отклонит утверждение, согласно которому экономические льготы оправдывают неравенство в распределении бремени. Дискуссия по этому закону продолжится после возвращения Кнессета с каникул сразу после Дня Независимости.