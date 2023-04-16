"Защита чести семьи": полиция продолжает расследование убийства женщины в Негеве

Полиция сообщает о первых выводах следствия в связи с убийством 26-летней жительницы бедуинского поселка Кусэйфэ в Негеве. По подозрению в совершении этого преступления задержан 28-летний брат убитой.

По версии следствия, поводом для убийства стала так называемая "защита чести семьи". Отмечается, что подозреваемый добровольно сдался полиции и дал признательные показания, сообщив, что зарезал сестру и приведя сотрудников правоохранительных органов на место преступления.

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В течение сегодняшнего дня подозреваемого доставят в мировой суд в Беэр-Шеве для продления срока содержания его под стражей.

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В ночь на воскресенье, 16 апреля, в медпункт в Араде была доставлена женщина примерно 30 лет, жительница одного из бедуинских поселков. Пострадавшая была в бессознательном состоянии, у нее было перерезано горло. После попыток реанимации медики были вынуждены констатировать ее смерть. Полиция сообщает, что женщина была зарезана, когда находилась в машине.