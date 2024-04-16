Около Атлита водителя, вышедшего из машины, насмерть сбил автомобиль

Днем во вторник, 16 апреля, на 2-й трассе (Прибрежное шоссе) около Атлита водитель, остановившийся на обочине и вышедший из машины, был сбит насмерть проезжавшим по шоссе автомобилем.

Парамедикам службы "Маген Давид Адом" пришлось констатировать смерть мужчины примерно 40 лет.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

Движение транспорта по 2-й трассе в южном направлении временно перекрыто в районе Атлита.