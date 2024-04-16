Около Атлита водителя, вышедшего из машины, насмерть сбил автомобиль
время публикации: 16 апреля 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 14:19
Днем во вторник, 16 апреля, на 2-й трассе (Прибрежное шоссе) около Атлита водитель, остановившийся на обочине и вышедший из машины, был сбит насмерть проезжавшим по шоссе автомобилем.
Парамедикам службы "Маген Давид Адом" пришлось констатировать смерть мужчины примерно 40 лет.
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.
Движение транспорта по 2-й трассе в южном направлении временно перекрыто в районе Атлита.