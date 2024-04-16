Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 16 апреля: активизация боевых действий, удары в том числе по Рафаху

В ночь на 16 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Интенсивность боевых действий растет. Среди прочего ЦАХАЛ атакует цели в Рафахе (Рафиахе).

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Байт-Хануне; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по мечети "Аль-Фахура" в Джабалии, есть убитые и раненые; израильская артиллерия обстреливала восточный квартал Джабалии; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Джабалии;

В центре сектора: нанесен удар по дому в Нусерайте, есть убитые и раненые; сообщалось о взрывах в районе Аль-Муграка, к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Дир аль-Балахе; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Аль-Хакар в городе Дир аль-Балах.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Рафахе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к западу от Рафаха, в частности, был атакован дом семьи Абу Лабда в районе Таль ас-Султан, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям в различных районах Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Хай аз-Зухур и Хирбэт аль-Адас в Рафахе; бронетехника ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 16 апреля.