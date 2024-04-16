ЦАХАЛ: около Тира ликвидирован бригадный генерал "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает, что 16 апреля ударом с воздуха около населенного пункта Айн Баал (юго-восточней Тира, южный Ливан, около 15 км от границы с Израилем) был ликвидирован Исмаил Юсуф Бааз – высокопоставленный командир "Хизбаллы".

По данным израильской разведки, Исмаил Бааз командовал "прибрежным сектором" в военной структуре "Хизбаллы". Ранее он занимал другие высокие посты в военной иерархии этой террористической организации. Его нынешнее звание соответствует званию бригадного генерала.

"В рамках своей должности он занимался доставкой и планированием запуска ракет и противотанковых ракет в сторону Государства Израиль из прибрежной зоны Ливана. Также во время войны он организовывал и планировал различные террористические атаки против Израиля", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.