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Израиль

ЦАХАЛ: около Тира ликвидирован бригадный генерал "Хизбаллы"

время публикации: 16 апреля 2024 г., 17:41 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 17:48
ЦАХАЛ: около Тира ликвидирован бригадный генерал "Хизбаллы"
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 16 апреля ударом с воздуха около населенного пункта Айн Баал (юго-восточней Тира, южный Ливан, около 15 км от границы с Израилем) был ликвидирован Исмаил Юсуф Бааз – высокопоставленный командир "Хизбаллы".

По данным израильской разведки, Исмаил Бааз командовал "прибрежным сектором" в военной структуре "Хизбаллы". Ранее он занимал другие высокие посты в военной иерархии этой террористической организации. Его нынешнее звание соответствует званию бригадного генерала.

"В рамках своей должности он занимался доставкой и планированием запуска ракет и противотанковых ракет в сторону Государства Израиль из прибрежной зоны Ливана. Также во время войны он организовывал и планировал различные террористические атаки против Израиля", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

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Источники: в районе ливанского Тира с воздуха атакован автомобиль, есть убитый и раненые