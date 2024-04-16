"После 7 октября моя риторика изменилась". Интервью с послом Украины в Израиле

Гостем программы "Непечатное" (Newsru) стал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Беседовала Алла Гаврилова.

"Израильтяне понимают нашу боль", – говорит посол Украины – страны, которая третий год противостоит России, развязавшей 24 февраля 2022 года полномасштабную кровопролитную войну против соседнего государства. Он убежден, что действия России в Украине в будущем будут признаны геноцидом.

Корнийчук рассказывает, что относительно недавно привез из Украины большой фрагмент "шахеда" и подарил главе Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби со словами "давайте активней сотрудничать, иначе к вам прилетит".

Был задан вопрос о голосовании Украины по антиизраильским резолюциям. Посол разъяснил позицию своей страны: есть важные резолюции (и такие Нетаниягу напрямую обсуждает с Зеленским), а есть формальные – и Украина голосует так, как голосуют страны Евросоюза, поскольку стремится вступить в ЕС.

Евгений Корнийчук считает, что следует объединить усилия по лоббированию помощи Украине и Израилю в Конгрессе США.

Посол отмечает, что его риторика после 7 октября 2023 года – когда ХАМАС совершил нападение на Израиль – изменилась. В Киеве осознают, что Израилю не хватает ПВО, и просить сейчас Израиль о военно-технической поддержке невозможно. "Мы удовлетворены уровнем нашего сотрудничества (в оборонной сфере), но всегда хочется большего", – признает Корнийчук.

"Мы понимаем, что у нас общий враг – Иран и Россия", – заявляет посол Украины.

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