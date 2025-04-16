ЦАХАЛ: трое гражданских лиц незаконно проникли в сектор Газы из Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ЧП, которое произошло в среду, 16 апреля, на границе с сектором Газы.

Военные сообщили, что трое гражданских лиц незаконно пересекли границу и оказались на территории сектора Газы. Военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили нарушителей и вернули их на территорию Израиля.

"ЦАХАЛ настоятельно предупреждает: присутствие гражданских лиц в зоне боевых действий категорически запрещено и создает серьезную угрозу их безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы.