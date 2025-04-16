x
16 апреля 2025
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2025
|
16 апреля 2025
|
последняя новость: 18:57
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: трое гражданских лиц незаконно проникли в сектор Газы из Израиля

Газа
ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 апреля 2025 г., 18:53 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 18:53

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ЧП, которое произошло в среду, 16 апреля, на границе с сектором Газы.

Военные сообщили, что трое гражданских лиц незаконно пересекли границу и оказались на территории сектора Газы. Военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили нарушителей и вернули их на территорию Израиля.

"ЦАХАЛ настоятельно предупреждает: присутствие гражданских лиц в зоне боевых действий категорически запрещено и создает серьезную угрозу их безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2025

558-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии