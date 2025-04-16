ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Радуана" на юге Ливана

ЦАХАЛ подтверждает, что израильские ВВС ликвидировали террориста из "Радуана" (одно из военных подразделений "Хизбаллы") в районе Кантары, на юге Ливана.

Ранее телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передал: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю на дороге между Уади аль-Худжайр и Гандурией, северо-восточней Тира, на юге Ливана, один убитый.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, информация "Аль-Манар" была не совсем точной, так как Кантара находится немного восточней Гандурии (а не западней, со стороны Уади аль-Худжайр).