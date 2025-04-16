x
16 апреля 2025
|
последняя новость: 13:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2025
|
16 апреля 2025
|
последняя новость: 13:59
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Радуана" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 апреля 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 13:22
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Радуана" на юге Ливана
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ подтверждает, что израильские ВВС ликвидировали террориста из "Радуана" (одно из военных подразделений "Хизбаллы") в районе Кантары, на юге Ливана.

Ранее телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передал: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю на дороге между Уади аль-Худжайр и Гандурией, северо-восточней Тира, на юге Ливана, один убитый.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, информация "Аль-Манар" была не совсем точной, так как Кантара находится немного восточней Гандурии (а не западней, со стороны Уади аль-Худжайр).

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2025

"Аль-Манар": БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юге Ливана, один убитый
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2025

558-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии