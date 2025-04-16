Внимание, розыск: пропал 42-летний Виталий Ньюблум из Нетании

Полиция Израиля просит помощи в розыске 42-летнего Виталия Ньюблума из Нетании. В последний раз его видели 10 апреля в Нетании в районе улиц Шешет а-Ямим, Шмуэль а-Нацив. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, короткие темные волосы. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-8864444.