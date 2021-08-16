Пожары возле Иерусалима: Израиль обратился за международной помощью

В израильской столице ощущается запах дыма и гари. В пожарной службе отменены все отпуска. Комиссар пожарно-спасательной службы Дади Самхи рекомендовал правительству обратиться к другим странам за помощью. Днем ранее канцелярия Беннета сообщала, что на совещании оценке ситуации с пожарами возле столицы, глава правительства распорядился незамедлительно проинформировать его в случае необходимости запросить помощь в пожаротущении у других стран.

По данным новостной службы корпорации "Кан", глава правительства Нафтали Беннет отдал распоряжение проверить возможность обращения к другим странам за помощью в тушении пожаров. Днем ранее свою помощь Израилю предлагала Греция.

Согласно сообщениям в СМИ, министр иностранных дел Яир Лапид уже переговорил со своими коллегами из Греции, Франции, Кипра и Италии.

По информации сайта Ynet, полиция готовится к возможной эвакуации больницы "Адаса Эйн-Керем". Профессор Дрор Меворах, один из ведущих специалистов клиники, в интервью радиостанции "Кан Бет" сообщил, что в настоящий момент больница работает в обычном режиме. Однако из больницы видно, как огонь надвигается на город. "Я очень переживаю по поводу возможной эвакуации больницы", - сказал он.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" готовится к эвакуации тяжелых больных. Подготовлены автомобили "скорой помощи", два специальных автобуса, оснащенных реанимационным оборудованием.

По оценкам пожарной службы, которая делает все от нее зависящее, чтобы не подпустить огонь к Иерусалиму, новая волна пожара серьезнее, чем была накануне. За несколько часов огонь охватил 10 тысяч дунамов леса.

На территории кибуца Гиват-Йеарим сгорели три жилых дома. По просьбе пожарной службы Электрическая компания приостановила подачу электричества в кибуц.

К 18:00 эвакуированы жители четырех населенных пунктов. Готовится эвакуация мошава Эвен-Сапир.