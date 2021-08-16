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NEWSru.co.il :: В Израиле16 августа 2021 г., 07:10

В ходе операции в Дженине ликвидированы пять террористов

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В ходе операции в Дженине ликвидированы пять террористов

В ночь на понедельник, 16 августа, бойцы спецподразделений пограничной полиции во время проведения операции по задержанию подозреваемых в терроре в лагере беженцев Дженин, попали под шквальный огонь, передает пресс-служба МАГАВ.

Ответным огнем были уничтожены пять террористов.

В сообщении МАГАВ сказано, что с израильской стороны потерь нет.

Известно, что в операции участвовали бойцы "псевдоарабского" подразделения пограничной полиции (ЯМАС).


Операция проводилась в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше".

По данным арабских СМИ, в ходе операции четверо подозреваемых в терроре были задержаны (двое из них получили ранения).

Отметим, что в арабских СМИ публикуются противоречивые сведения об убитых и задержанных. Названы имена троих из пяти убитых, им от 20 до 24 лет.

Информация уточняется.

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