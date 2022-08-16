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    В Израиле

    Walla: Израиль предложил России урегулировать проблемы, связанные с "Сохнутом", вне стен суда

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    Walla: Израиль предложил России урегулировать проблемы, связанные с
    Yonatan Sindel/Flash90

    Обозреватель сайта Walla Барак Равид со ссылкой на два источника в Иерусалиме написал 16 августа, что Израиль предложил России попытаться решить все проблемы, связанные с работой "Сохнута", вне стен суда.

    Очередное судебное заседание по иску министерства юстиции РФ о ликвидации "Сохнуту" должно состояться в Москве в ближайшую пятницу, 19 августа. Издание отмечает, что по мере продвижения судебного процесса все труднее будет достичь компромисса, который бы позволил Еврейскому агентству продолжить работу в России.

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    Издание пишет, что разговор, состоявшийся на прошлой неделе между президентом Израиля Ицхаком Герцогом и президентом РФ Владимиром Путином, был призван проверить, что за процедурой, инициированной министерством юстиции России против "Сохнута", нет политической подоплеки.

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    Барак Равид пишет, что его источники подтвердили, что разговор президентов был теплым и долгим, в ходе этой беседы Израилю дали понять, что за процессом не стоит Путин или другие официальные лица, что этот шаг не является "санкционным" или реакцией Москвы на позицию Израиля по Украине.

    По словам источника в Иерусалиме, в ходе беседы Владимир Путин подчеркнул: даже если Россия недовольна иммиграцией евреев в Израиль, чинить им препятствия она не станет.

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    По данным Walla, на следующий день после беседы Герцога с Путиным советник главы правительства по вопросам национальной безопасности Эяль Хульта позвонил своему коллеге в Кремле и предложил решить проблему во внесудебном порядке. Хульта предложил отложить судебное заседание, назначенное на 19 августа, и в это же время начать переговоры между "Сохнутом" и министерством юстиции РФ по урегулированию деятельности агентства в России таким образом, чтобы она велась в соответствии с местным законодательством.

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    Источник издания отметил, что подобное предложение раньше выдвигалось российскими адвокатами "Сохнута" и командой адвокатов, посетивших Россию две недели назад, но эти предложения были отклонены минстерством юстиции РФ.

    Барак Равид отмечает, что на момент публикации этой статьи, заседание суда по-прежнему должно состояться 19 августа. Но если оно будет отложено, это может означать, что Москва приняла предложение Иерусалима.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 Августа 2022
    "Сохнут" уходит из России. Обзор арабских СМИ
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Августа 2022
    По просьбе премьер-министра Лапида президент Израиля Герцог побеседовал с президентом России Путиным
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    СМИ: встреча между израильскими и российскими юристами по вопросу "Сохнута" не принесла результатов
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