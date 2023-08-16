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    В Израиле

    Около Шхема бойцы ЦАХАЛа вступили в перестрелку с террористами, один боевик ранен и задержан

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    Около Шхема бойцы ЦАХАЛа вступили в перестрелку с террористами, один боевик ранен и задержан
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ночь на 16 августа бойцы 636-го батальона тактической разведки открыли огонь по автомобилю, из которого террористы обстреляли армейский пост около Шхема.

    Один из боевиков был ранен и задержан. Конфискована автоматическая винтовка М-16, которая была у него. При досмотре в автомобиле найдены самодельные взрывные устройства, гранаты, военное оборудование, патроны.

    Ведется преследование других террористов, скрывшихся с места происшествия.

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    "Палестинский информационный центр" сообщает, что после "похищения" израильскими военными одного из обстрелявших их террористов в Тубасе (к северо-востоку от Шхема) на улицы вышли вооруженные боевики.

    В ночь на 16 августа в лагере беженцев Балата (в Шхеме) бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) обнаружили и уничтожили лабораторию и склад, в котором хранились самодельные бомбы. Сообщается об уничтожении методом контролируемого взрыва 15 готовых к применению взрывных устройств. Судя по фотографиям, предоставленным пресс-службой ЦАХАЛа, бомбы были изготовлены из старых огнетушителей и газовых баллонов. Кроме того, на складе находились взрывные устройства трубчатого типа. В ходе операции военные обезвредили бомбу, заложенную у входа в Балату. Местные жители пытались помешать военным, бросая в них камни и взрывные устройства. Зафиксированы попытки обстрела военных, в ответ на которые велся огонь. Среди израильских бойцов потерь нет.

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