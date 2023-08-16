Военные предупредили депутатов о снижении боеготовности ЦАХАЛа

В среду, 16 августа, в Кнессете состоялось закрытое заседание подкомиссии по иностранным делам и обороне. В ходе заседания командование ЦАХАЛа предупредило депутатов о снижении боеготовности израильской армии, сообщает новостная служба "Кан".

Как было заявлено на заседании подкомиссии, рост числа резервистов, которые отказываются являться на военные сборы, связан не только с тем, что "отказники" таким образом протестуют против юридической реформы правительства, но и с участившимися нападками на ЦАХАЛ со стороны министров и депутатов Кнессета.

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Несмотря на то, что вчера премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант в совместном заявлении осудили нападки на начальника генштаба и ЦАХАЛ, сегодня депутат от "Ликуда" Тали Готлиб снова выступила с критикой в адрес Герци А-Леви, заявив, что его молчание "поощряет отказничество".