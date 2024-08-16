ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС атакованы около 30 целей. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора, при этом наносятся удары по целям и на севере сектора. За последние сутки в Газе израильские ВВС атаковали около 30 целей.

Силы 252-й дивизии действуют в центре сектора Газы. Бойцы 10-й бронетанковой бригады "Харель" обнаружили несколько входов в туннели, и с помощью БПЛА атаковали нескольких боевиков.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора. Ими за сутки были атакованы точки запуска ракет. Бойцы бригады "Цанханим" атаковали здание, в котором было обнаружено оружие.

На юге сектора в течение последних суток, при поддержке ВМС и ВВС, было атаковано множество боевиков.