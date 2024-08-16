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Израиль

ЦАХАЛ предупреждает о скорых действиях против террористов в гуманитарных зонах в Газе

время публикации: 16 августа 2024 г., 13:31 | последнее обновление: 16 августа 2024 г., 13:39
ЦАХАЛ предупреждает о скорых действиях против террористов в гуманитарных зонах в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 16 августа, ЦАХАЛ предупредил население сектора Газы, что будет вынужден действовать в северной части Хан-Юниса и в восточных районах Дир аль-Балаха, которые ранее были определены как гуманитарные зоны.

Это решение связано с тем, что боевики террористических группировок используют гуманитарные зоны для размещения своих баз и нанесения ракетных ударов по силам ЦАХАЛа в Газе и гражданским объектам на территории Израиля.

ЦАХАЛ рекомендует жителям сектора Газы эвакуироваться в более безопасные районы. Израильское командование делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению, предупреждая о необходимости эвакуации с помощью SMS-сообщений, записанных голосовых сообщений, телефонных звонков, передач и объявлений в арабских СМИ. "ЦАХАЛ продолжит действовать против ХАМАСа, который использует жителей Газы в качестве живого щита для своей террористической деятельности и инфраструктуры", – говорится в заявлении израильских военных.

Израиль
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