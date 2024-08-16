Ллойд Остин обсудил с Йоавом Галантом ситуацию в регионе и переговоры в Дохе

Министр обороны США Ллойд Остин побеседовал с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, стороны обсуждали нестабильную ситуацию в регионе и риск эскалации напряженности между Израилем и Ираном, "Хизбаллой", а также поддерживаемыми Тегераном террористическими организациями на Ближнем Востоке.

Остин проинформировал Галанта о том, что США продолжают следить за намерениями Ирана отношении атаки на Израиль. В заявлении Пентагона также говорится, что Остин и Галант обсудили прогресс на переговорах по сделке о прекращении огня и освобождении заложников, среди которых восемь граждан США.