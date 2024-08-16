Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 16 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 29-39, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 19-32, на побережье Мертвого моря – 29-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-32, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-36, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений.