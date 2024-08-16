Речи Бен-Гвира и Галанта, поиски Левина и Лапида. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Оппозиция, как правило, не в состоянии своими силами привести к падению правительства. Это процесс, в котором активное и главное участие принимают недовольные в среде коалиционных фракций. На этой неделе в коалиции все были недовольны всеми, а в основном – премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Ультраортодоксы недовольны тем, что он не в состоянии справиться с юридическим советником правительства и с Итамаром Бен-Гвиром. Ультраортодоксы и "Оцма Иегудит" продолжили свою непрекращающуюся склоку, а Йоав Галант наградил очень нелицеприятными эпитетами столь любимый премьер-министром термин "полная победа". Если правы те, кто говорят, что Нетаниягу взвешивает возможность объявить в ноябре о роспуске Кнессета, на этой неделе глава правительства получил дополнительную информацию к размышлению.

Бен-Гвир и Храмовая гора: политика и стратегический ущерб

День поста 9 ава давно превратился в дату, когда на Храмовой горе идет борьба за голоса избирателей. Речь сейчас не о почти трех тысячах евреев, которые поднялись в минувший вторник на Храмовую гору, установив абсолютный рекорд по числу паломников, посетивших в траурный день святое для евреев место. Речь о политиках, которые используют дискуссию о праве евреев находиться на Храмовой горе и отправлять там культовые церемонии для увеличения своего политического капитала, нисколько не заботясь о последствиях.

Пальму первенства в этом отношении держит, безусловно, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Он является одним из наиболее осведомленных о происходящем на Храмовой горе людей в Израиле: и как политик, а в особенности министр национальной безопасности, и как человек, который много лет принимал участие в различных мероприятиях в этом святом месте. Бен-Гвир отлично знает, что в последние годы не только выросло число паломников, но и права еврейских верующих заметно расширились. Желающие молятся почти беспрепятственно, нарушая статус-кво, однако не привлекая внимания и не приводя к конфронтации. Но конфронтации – это почти хлеб Итамара Бен-Гвира. Сам факт его визита на гору возможно прошел бы почти незаметно. Однако заявление о том, что политика правительства направлена на то, чтобы предоставить евреям право молиться на горе, разумеется вызвало реакции почти во всем мире, а премьер-министру Биньямину Нетаниягу вновь пришлось публиковать разъяснительные сообщения.

В канцелярии главы правительства пришли в ярость, услышав заявления Бен-Гвира. Последнее, что нужно Нетаниягу на пике напряженности в сфере безопасности, это скандал примерно со всем мусульманским миром, часть которого совсем не против, чтобы Израиль разгромил ХАМАС, "Хизбаллу" и Иран, но очень против того, чтобы Израиль и в его лице Итамар Бен-Гвир стал хозяином Храмовой горы. Нетаниягу извинился, однако ущерб был причинен.

Министр развития Негева и Галилеи Ицхак Васерлауф заявил в интервью радио 103FM, что канцелярия премьер-министра была уведомлена о намерении Бен-Гвира и его самого подняться на Храмовую гору. Но одно дело – подниматься, а совсем другое – декларировать, что молимся и молиться будем.

Среди активистов движений за расширение еврейского присутствия на Храмовой горе каждый визит Бен-Гвира в это место сопряжен с панической атакой. "Он причиняет вред. Ради того, чтобы получить еще несколько десятков голосов, он ставит под угрозу все, чего мы добились за последние годы", – сказал мне один из активистов "Верные Храмовой горы". "Он доболтается до того, что следующий министр введет драконовские правила, обеспечивающие соблюдение статус-кво на Храмовой горе", – добавил мой собеседник.

Не обошлось и без политики нетто. Ультраортодоксальные партии давно и сильно не любят Бен-Гвира. Если в "Яадут а-Тора" нелюбовь эта продиктована чрезмерно "либеральным" отношением Бен-Гвира к иудаизму (в частности, к посещению Храмовой горы, что категорически запрещено ультраортодоксальным истеблишментом), то в ШАС все гораздо более прагматично. Их избиратели часто помещают Храмовую гору, несмотря на категорический запрет, изданный покойным раввином Овадией Йосефом. Однако в партии сефардских ультраортдоксов, как говорят в Кнессете, к Итамару Бен-Гвиру относятся хуже, чем к бывшему главе МЕРЕЦ Йоси Сариду. Закон о раввинах все еще не утвержден, и Бен-Гвир не проявляет никаких признаков того, что намерен отзывать свой ультиматум: сначала место в форуме, где принимают решения по поводу войны, а затем законопроект о раввинах. События этой недели не только не приблизили Бен-Гвира к желаемой цели, но и отдалили от нее. Нетаниягу объявил о замораживании переговоров по вопросу о создании некоего консультационного форума, в который должен был войти Бен-Гвир. По иронии судьбы, наибольшую радость факт замораживания переговоров доставил человеку, которого Нетаниягу радовать не хочет совсем – министру обороны Йоаву Галанту.

Галант и "полная победа": на грани взрыва

В начале этой недели казалось, что смена министра обороны сошла в ближайшей перспективе с повестки дня. Переговоры с Гидеоном Сааром зашли в тупик, вернее говоря, застопорились из-за отсутствия конкретного предложения со стороны Нетаниягу. Других кандидатов, как и ожидалось, не нашли, да и сам Йоав Галант стал все больше критиковать военное руководство, что безусловно было сладкой музыкой для Нетаниягу и его окружения. Однако Галант не удержался. Неизвестно, были ли его слова, сказанные в ходе встречи с депутатами, входящими в состав комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, сорвавшимися с языка или обдуманной речью. Однако, наделив эпитетом "болтовня" термин "полная победа" и напомнив заодно, кто в начале войны возражал против превентивного удара по "Хизбалле", Йоав Галант вновь повысил градус напряженности между канцелярией своего министерства и канцелярией премьер-министра.

Инцидент был довольно быстро исчерпан. После резкого ответа канцелярии премьера были те, кто поспешили распространить утверждение, согласно которому в намерения Нетаниягу не входит увольнение Галанта. Министр обороны со своей стороны сделал несколько заявлений в духе "полной победы". Можно говорить, что на данном этапе удалось избежать драмы, которой никто не хотел. Однако неясно, надолго ли. Давление на Нетаниягу с требованием уволить Галанта продолжается, дилемма, о которой говорилось многократно – как избавиться от министра обороны, не наткнувшись на волну протестов – остается не решенной и по-видимому решения не имеет. В отличие от ситуации на Храмовой горе, в отношениях Нетаниягу и Галанта воцарился статус-кво. Никто не знает, сколько это состояние продержится.

Ясли для семей ультраортодоксов: юрсоветник против правительства

Юридического советника правительства Гали Баарав-Миару зачастую обвиняют в том, что ее шаги сознательно направлены на то, чтобы осложнить работу правительства, а лучше всего – свалить его. Нередко эти обвинения звучат малообоснованно, однако постановление, изданное ею на этой неделе, дает немалую пищу подобного рода обвинениям. Решение отменить финансирование яслей для детей учащихся йешив, уклоняющихся от призыва, это политика нетто, не имеющая ничего общего с юриспруденцией, как минимум потому, что ультраортодоксы – не единственная группа населения, получающая те или иные привилегии, не служа в армии. Однако удар решено нанести именно по ним. Гиль Лимон, заместитель Баарав-Миары, признал, что речь идет об "очень неприятной ситуации", и посоветовал решить проблему путем принятия закона о призыве. При всей неоспоримой логике слов Лимона о том, что в распоряжении Кнессета было более полутора лет для утверждения закона, надо отметить, что есть немало иных путей давления на систему, не касающихся субсидирования яслей для маленьких детей. Одного это решение достигло бесспорно: ультраортодоксальные политики пришли в ярость. Отдав должное эмоциям в адрес юридического советника правительства, в ШАС и "Яадут а-Тора", обратились к тому, кто действительно принимает политические решения – к премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Ультраортодоксы не угрожают выходом из коалиции по этому поводу, однако требуют решения с использованием юридических средств. Пока неясно – каких.

Кстати, по поводу Итамара Бен-Гвира в "Яадут а-Тора" высказались куда резче. Глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни заявил, что партия "проверит со своими духовными лидерами, можно ли продолжать сотрудничество с этим человеком. Спойлер: из-за Бен-Гвира ультраортодоксы коалицию не развалят.

Юридическая реформа: воскрешение из мертвых или трюк Левина?

На этой неделе министр юстиции Ярив Левин сделал несколько заявлений, свидетельствующих о том, что слухи о смерти реформы юридической системы страны были преувеличены. Сначала на заседании правительства он сказал, что сразу после возвращения с каникул необходимо возобновить процесс утверждения законов реформы, а затем журналист "Кан" Зеэв Кам опубликовал сообщение, согласно которому Левин намерен бойкотировать нового главу Верховного суда в том случае, если его назначение будет навязано БАГАЦем.

Обе эти идеи выглядят совершенно оторванными от реальности. Работа министра юстиции и главы Верховного суда переплетена слишком тесно для того, чтобы один мог игнорировать второго. А для продвижения законов реформы необходимо, как минимум, согласие премьер-министра. Нетаниягу совсем недавно перестал смотреть на опросы, как на фильм ужасов, и трудно представить, что он рискнет растратить медленно растущую популярность на попытку продолжить реформу Левина.

Министр юстиции все это понимает, и его шаги могут преследовать две цели: либо подготовка почвы к борьбе за пост лидера партии, либо попытка воспрепятствовать присоединению Гидеона Саара к правительству. Саар, которому в ходе переговоров неофициально предлагался портфель министра юстиции, уже заявил, что инициативы Левина бессмысленны и приведут к тому же нулевому результату, что и предыдущие.

Оппозиция: Яир Лапид в поиске

Глава "Еш Атид" посвятил несколько заявлений на этой неделе ситуации в сфере экономики, в частности снижению агентством Fitch кредитного рейтинга Израиля.

До этого глава оппозиции фокусировался на вопросах сделки и призыва ультраортодоксов. Критика в адрес правительства и даже удивившая многих жалоба на дискриминацию в СМИ ("Оппозиция возмутительно мало представлена в СМИ", – сказал Лапид) не повлияли на положение партии в опросах. "Еш Атид" отстает не только от "Ликуда" и "Махане Мамлахти", но и от партии "Наш дом Израиль", занимающей по опросам, которые еженедельно публикуются в газете "Маарив", третье место уже с 15 мандатами. Лапиду, в отличие от Либермана, не удается найти нишу, которая вернула бы ему избирателей, одни из которых ушли в "Махане Мамлахти", другие – в "А-Демократим" Яира Голана.